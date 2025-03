Caminhão estoura pneu, desvia de moto e cai em ribanceira às margens da BR-420, entre Jaguaquara e Itaquara

Um caminhão saiu da pista e precipitou-se em uma ribanceira às margens da BR-420 no trecho entre Jaguaquara e Itaquara, no Vale do Jiquiriçá, no final da tarde de ontem terça-feira (25).

De acordo com informações apuradas pela redação do BMF o condutor, que foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 com suspeita de fraturas teria desviado de uma motocicleta para evitar uma colisão após um pneu do caminhão estourar.

O veículo com placa de Benevides – Pará estava sem a carroceria. Além do SAMU, uma equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar também esteve no local para prestar os primeiros socorros a vítima, que é residente em Laje/BA foi encaminhada ao Hospital de Jaguaquara. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

