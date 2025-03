Motorista fica ferido após colisão de Jeep Compass com carreta na BA-026, entre Planaltino e Nova Itarana

Mais um acidente aconteceu na BA-026, rodovia que tem sido palco de vários registros de acidente nos últimos tempos e o último ocorreu por volta das 12h30 desta quarta-feira (26), no trecho entre os municípios de Planaltino e Nova Itarana, no Vale do Jiquiriçá.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, uma colisão frontal envolveu um carro Jeep Compass com placa policial JDA-9D22 e uma carreta Volvo modelo H12 380. Ainda segundo a PRE, com o impacto da batida o motorista do carro sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 ao Hospital de Planaltino e os veículos envolvidos no sinistro removidos para a Delegacia Territorial do município. A carreta teria parado em forma de ”L” na via contrária com o impacto da colisão. A parte frontal do Jeep ficou destruída. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

Comentários no Facebook:

Comentários