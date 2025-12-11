Jovem Embaixador da Educação 2026 é escolhido no Encontro Estudantil

O primeiro dia do Encontro Estudantil da Rede Estadual, nesta terça (9), foi marcado pela democracia e protagonismo jovem. No Espaço Juventude, os estudantes protagonizaram um dos momentos mais aguardados do evento, a votação que definiu o Jovem Embaixador da Educação 2026. A iniciativa integra o Projeto Jovem Embaixador, criado pela Secretaria da Educação do Estado, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE), para fortalecer a formação política e cidadã dos líderes de classe e jovens ouvidores.



O Projeto Jovem Embaixador busca desenvolver a consciência democrática entre os estudantes, oferecendo formações sobre participação política, cidadania, funcionamento das eleições e critérios de avaliação de candidaturas. A proposta promove experiências práticas que vão desde debates e elaboração de campanhas até o contato direto com o processo eleitoral, preparando jovens para atuarem de forma crítica e responsável nos espaços de decisão.



A secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, destacou a importância do momento e do engajamento dos estudantes. “Este espaço mostra o quanto a escola é lugar de aprender, debater e fortalecer a democracia todos os dias. Fico muito feliz em ver nossos estudantes engajados, construindo seus sonhos e ajudando a transformar a Bahia e o Brasil”.



Antes da etapa presencial, os participantes passaram por formações on-line sobre democracia, participação cidadã e responsabilidades eleitorais. Já no Encontro Estudantil, a votação foi realizada em urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), garantindo uma experiência real do processo eleitoral e reforçando a transparência da escolha.



Desembargador do TRE-BA, Moacir Pitta Limas ressaltou a relevância da parceria. “A parceria com o TRE-BA e a SEC fortalece nossa missão de promover cidadania entre os estudantes, levando ao Encontro o trabalho que realizamos o ano inteiro. Parabenizo todos pelo debate de hoje, que trouxe propostas potentes, e que mostram a força da educação da Bahia”.



Cinco chapas disputaram o processo, todas formadas por líderes de classe e jovens ouvidores, respeitando critérios de paridade, idade e vínculo com a Rede Estadual. Após a apuração, a Chapa 95 foi declarada vencedora, composta pelos estudantes Felipe Santos Bonfim, 17 anos, e Evilly Eduarda Queiroz de Souza, 16 anos.



Felipe celebrou o resultado. “É uma honra enorme. Vou trabalhar para levar as demandas dos estudantes aos espaços de decisão e fortalecer a participação dos jovens nas políticas educacionais”. Evilly também destacou o aprendizado. “Saímos daqui entendendo que política faz parte do nosso cotidiano. Estou muito feliz e pronta para representar nossos colegas com responsabilidade e coragem”.



Elisabeth Guerra – Ascom /SEC

Fotos: Douglas Amaral/ André Fofano

Comentários no Facebook:

Comentários