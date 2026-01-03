PRF cumpre mandado de prisão por homicídio durante abordagem a ônibus na BR-116, em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu um mandado de prisão pelo crime de homicídio na tarde desta segunda-feira (29), no km 677 da BR-116, no município de Jequié, sudoeste da Bahia.

A ocorrência foi registrada por volta das 16h, quando uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF de Jequié abordou um ônibus interestadual que fazia o itinerário São Paulo (SP) – Fortaleza (CE). Durante a fiscalização e checagem da documentação dos ocupantes nos sistemas oficiais, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor de um dos passageiros.

A ordem judicial havia sido expedida pela 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza (TJCE), relacionada ao crime previsto no artigo 121 do Código Penal (homicídio). Diante da confirmação, o passageiro foi detido no local.

O indivíduo foi encaminhado ileso à Polícia Judiciária da cidade de Jequié (BA) para a adoção das providências legais cabíveis e posterior cumprimento da determinação judicial.

A PRF segue intensificando as ações de fiscalização e enfrentamento à criminalidade nas rodovias federais durante a Operação Rodovida, utilizando abordagens qualificadas como ferramenta essencial para retirar de circulação pessoas procuradas pela Justiça e ampliar a segurança da sociedade.

Comentários no Facebook:

Comentários