Acidente entre ônibus e carreta deixa um morto e 12 feridos na BR-116, próximo ao posto da PRF

Um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou uma pessoa morta na tarde de ontem quinta-feira (30) na Rodovia Santos Duumont BR-116, trecho do município de Milagres, próximo ao posto da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal.

Um ônibus de turismo colidiu na traseira de uma de uma carreta e com o impacto o condutor do ônibus plotado como logotipo da empresa Wnenem Turismo, que segundo apurou o Blog do Marcos Frahm, trafegava no sentido sul na altura do Km 543.

No acidente, 12 pessoas ficaram feridas e foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do ViaBahia para unidades de Saúde da região. O acidente provocou congestionamento na via, e o trânsito voltou a fluir no final da tarde após a remoção dos veículos e a retirada do corpo da vítima fatal por uma equipe da Polícia Técnica de Itaberaba. A identidade da vítima ainda não foi revelada. O ônibus seguia para São Paulo. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

