Cezar de Adério mobiliza apoiadores em torno da sua candidatura na cidade de Jequié

Jequié foi palco de uma grande mobilização em torno da candidatura de Cézar de Adério a deputado estadual. O evento reuniu um expressivo número de apoiadores e contou com a participação de importantes lideranças políticas e comunitárias da cidade, chamando a atenção pela dimensão da mobilização. A movimentação tomou conta do evento e evidenciou a presença de apoiadores que fizeram questão de demonstrar publicamente seu compromisso com o projeto de Cézar. A presença de lideranças de diferentes segmentos também marcou o encontro e reforçou a importância de Jequié na caminhada política do candidato. Mais do que um ato político, o encontro teve um significado especial para Cezar de Adério. Foi em Jequié que ele nasceu e também onde cursou sua faculdade, construindo parte importante de sua história pessoal e profissional.Em seu discurso, Cézar fez questão de destacar sua relação afetiva com a cidade: “Eu amo Jequié. Aqui eu nasci, aqui estudei e aqui construí parte da minha história. Tenho uma gratidão enorme pelo povo de Jequié. Se Deus e o povo me derem essa oportunidade, assumirei um compromisso total com esta cidade. Vou ajudar Jequié e serei sempre grato ao meu povo.”

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