Em Lafaiete Coutinho, Zé Cocá reúne multidão e reforça movimento de mudança que toma conta das ruas da Bahia

O candidato a vice-governador da Bahia, Zé Cocá, acompanhado do candidato a deputado federal, Cacá Leão, e do candidato a deputado estadual, Hassan de Zé Cocá, foi recebido com alegria, entusiasmo e muito carinho por uma multidão de apoiadores durante o encontro político realizado nesta segunda-feira, 14, em Lafaiete Coutinho. Ao lado do prefeito Binho Santana e de vereadores da comunidade, Cocá reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do município e com a construção de um novo projeto para a Bahia.

O encontro se transformou em uma verdadeira festa popular, levando uma multidão às ruas da cidade, com o público se dividindo entre caminhada e carreata, em uma mobilização histórica para eventos dessa modalidade no município. Zé Cocá, que despontou para a carreira política a partir de sua trajetória como prefeito da cidade, onde governou por dois mandatos consecutivos, seguiu para a Assembleia Legislativa, cargo que ocupou antes de se candidatar a prefeito de Jequié. Durante o evento, Zé agradeceu o carinho da população e reafirmou seu compromisso com os baianos.

“Como não podia deixar de ser, voltamos hoje a Lafaiete Coutinho, terra amada onde tudo começou. Agradeço o carinho, o afeto e as palavras de cada morador, e tenham a certeza de que, com as bênçãos de Deus e muito trabalho, nós vamos transformar a Bahia e trazer dias melhores para todas as famílias baianas, principalmente para a população dos pequenos municípios, onde faremos um grande projeto de desenvolvimento focado na força produtiva do interior. Com fé em Deus, nós vamos fazer a maior mudança da história da Bahia!”, declarou Zé Cocá.

Comentários no Facebook:

Comentários