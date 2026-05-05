PRF amplia presença nas estradas da Bahia durante o feriado do Dia do Trabalho 2026

Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia reforçou significativamente sua atuação durante a Operação Dia do Trabalho 2026, realizada entre os dias 30 de abril e 3 de maio, com foco na preservação de vidas e na promoção de um trânsito mais seguro nas rodovias federais do estado.

O reforço nas atividades operacionais refletiu-se diretamente nos números de fiscalizações. Ao todo, 6.657 pessoas foram fiscalizadas, um crescimento de aproximadamente 72% em relação a 2025 (3.859). O número de veículos abordados também teve alta expressiva, passando de 3.309 para 5.594 (+69%).

No enfrentamento à alcoolemia ao volante, a PRF intensificou os comandos, realizando 4.510 testes, um aumento de cerca de 76% em comparação com o ano anterior (2.567). As ações voltadas para motociclistas também ganharam reforço: foram 1.235 motocicletas abordadas, frente a 728 em 2025 (+69%).

Como resultado da maior presença nas rodovias, o total de autos de infração chegou a 2.982, somando registros com e sem abordagem, o que representa um aumento de aproximadamente 52% em relação a 2025 (1.966).

No que diz respeito à sinistralidade, foram registrados 52 sinistros de trânsito nas rodovias federais baianas durante o feriado, sendo 24 considerados graves, com 58 pessoas feridas e 15 mortes. No mesmo período de 2025, haviam sido contabilizados 37 sinistros, sendo 13 graves, com 45 feridos e 7 óbitos.

As ocorrências se concentraram principalmente nas rodovias BR-324 (15), BR-116 (10) e BR-101 (7). Entre os municípios, destacaram-se Feira de Santana (6), Salvador (3) e São Sebastião do Passé (3).

Entre as principais causas identificadas, permanecem em evidência comportamentos de risco por parte dos condutores, como acessar a via sem observar outros veículos, ausência de reação, falta de distância de segurança, mudanças de faixa indevidas e reação tardia, além de registros relacionados à ingestão de álcool.



Operação Duas Rodas

Durante o período, a PRF também executou a Operação Duas Rodas, entre os dias 28 de abril e 1º de maio, voltada especificamente à fiscalização de motocicletas, categoria com elevada participação em sinistros graves na Bahia. A ação foi concentrada na região da Unidade Operacional de Ribeira do Pombal, alcançando municípios como Ribeira do Pombal, Nova Soure, Cipó e Tucano. Informações e foto PRF

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