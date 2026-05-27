Acusado de estupro de vulneravel é preso pela polícia civil de Itagibá

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (27), na cidade de Itagibá, acusado de estupro de vulnerável contra uma adolescente. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do GIRO, o crime teria ocorrido no último dia 02 de maio, no interior da residência da vítima, localizada no bairro 31 de Março. Após as investigações, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, que foi autorizada pelo Poder Judiciário. O homem, de idade não informada, foi localizado e detido durante a operação realizada por volta das 08h desta quarta-feira. O acusado foi encaminhado para a delegacia, de onde deverá ser encaminhado ao Conjunto Penal de Jequié

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