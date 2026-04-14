Homem é preso acusado de crime sexual contra criança de 11 anos em Ibirapitanga

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial (DT) de Ibirapitanga, cumpriu na tarde desta terça-feira (14) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 62 anos, investigado por crime sexual contra uma criança de 11 anos. De acordo com as apurações da Polícia, os pais da vítima tiveram conhecimento do caso após a irmã mais velha encontrar, no diário da criança, relatos detalhados sobre o ocorrido. Em um dos trechos, a vítima afirma estar profundamente abalada, chegando a mencionar pensamentos de tirar a própria vida.

A situação também foi comunicada à escola onde a criança estuda, que acionou o Conselho Tutelar de Ibirapitanga. O órgão, por sua vez, notificou a Polícia Civil, dando início às investigações. Durante a apuração, foi constatado que o suspeito já havia sido alvo de um procedimento em 2024 por acusação semelhante, envolvendo outra vítima, à época com 13 anos.

Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça e cumprida por equipes do setor de investigação. O suspeito permanece à disposição do Poder Judiciário. Informações e Foto: Ubatã Notícias

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