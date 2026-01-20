Informações sobre estado de saúde dos feridos em acidente com Micro-ônibus do TFD da cidade de Ipiaú

A maioria das vítimas feridas no grave acidente envolvendo um micro-ônibus da Prefeitura de Ipiaú já recebeu alta hospitalar. De acordo com informações apuradas pelo GIRO, até por volta do meio-dia desta terça-feira (20), a maior parte dos 20 feridos foi liberada após atendimento médico no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, e já retornou para Ipiaú, devidamente medicada e com os medicamentos em mãos.

Ainda conforme as informações apuradas pelo GIRO com a secretaria de saúde do município, cinco pessoas permaneciam internadas na unidade de saúde. Destas, uma seguia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), outra estava internada em enfermaria e três continuavam em observação médica.

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (19), por volta das 23h, na BR-116, no km 597, no município de Irajuba, no Vale do Jiquiriçá. O micro-ônibus, que realizava o transporte de pacientes do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), saiu de Salvador com destino a Ipiaú, levando 22 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e o motorista, quando tombou e, em seguida, colidiu com uma carreta.

A tragédia resultou na morte de duas pessoas: Antônio Eduardo Santos da Paixão, de 66 anos, e Neyde Eça de Oliveira Gomes, de 56 anos. Os corpos foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié. Ainda não há informações sobre sepultamento das vítimas. Informações e Foto: SITE Giro Ipiaú

