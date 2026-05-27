Esporte: Doce Mel/Jequié encara gigante nacional em confronto de realidades opostas na Copa do Brasil Feminina

O futebol feminino brasileiro viverá um dos maiores contrastes da temporada na Copa do Brasil Feminina. Representando o interior da Bahia, o Doce Mel/Jequié terá pela frente o Cruzeiro, atual vice-campeão brasileiro. Ao lado de Corinthians e Palmeiras, o clube mineiro será um dos representantes do Brasil na Libertadores Feminina de 2026. A equipe celeste é hoje um dos clubes mais estruturados do país.

A partida será disputada em jogo único, fora de casa, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas (MG), nesta quinta-feira (28/05), às 18h30, com transmissão ao vivo da CBF TV.

A diferença de investimento entre as equipes impressiona: o Cruzeiro investe mais de R$ 16 milhões no futebol feminino, valor quase 100 vezes superior ao orçamento do clube baiano. Enquanto a equipe mineira possui estrutura profissional de excelência, centro de treinamento moderno, atletas de seleção brasileira, grandes salários e um elenco consolidado nacionalmente, o time da cidade de Jequié, no interior baiano, segue escrevendo sua história com recursos limitados e muita superação.

A principal receita do Doce Mel vem da cota de participação da CBF, e o elenco é formado, em sua maioria, por jovens atletas, muitas delas do interior da Bahia, que disputam o Brasileirão A2 e a Copa do Brasil pela primeira vez na carreira.

Do outro lado estará uma potência do futebol feminino nacional, que recentemente venceu o Corinthians na Série A1 e conta com quatro atletas convocadas para a Seleção Brasileira, além de uma equipe reconhecida pela intensidade, qualidade técnica, força física, organização tática e profundidade de elenco.

A jovem atleta Kailane (Índia), natural de Cipó, interior da Bahia, que completou recentemente 23 anos, zagueira do Doce Mel/Jequié, destacou:

“Dividir o campo com atletas como Byanca Brasil, Letícia, Vitória Calhau e Marília é muito especial para mim. São jogadoras que acompanho e admiro pelo clube e pela Seleção. Agora é viver esse momento ao lado das minhas companheiras, competir e se entregar ao máximo dentro de campo. Esse jogo deixou de ser um sonho distante e virou realidade. Sabemos da dificuldade, mas vamos dar o nosso melhor até o último minuto.”

Para as jovens revelações do Doce Mel/Jequié, o confronto também representa um momento especial e histórico: a oportunidade de dividir o campo com algumas das principais atletas do país e enfrentar uma das estruturas mais fortes do futebol brasileiro.

Mesmo diante de uma realidade tão desigual, o clube baiano aposta na união do grupo, na coragem e na força do futebol do interior para transformar o desafio em motivação. Mais do que um jogo, a partida simboliza sonhos, oportunidades e a força de quem luta diariamente para manter vivo o futebol feminino longe dos grandes centros.

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