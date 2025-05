Ao cumprir mandado por crime sexual, Polícia Civil apreende arma, drogas e detém suspeitos em residência em Jequié

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Jequié, com apoio da 9° Coorpin , equipe do CATI Central e DRFR, cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão em bairros da cidade de Jequié, no Médio Rio de Contas.

De acordo com informações da 9ª Coorpin, a operação foi deflagrada no intuito de fomentar o combate policial aos crimes de Abusos sexuais e exploração sexual contra crianças e adolescentes, enfatizando que o dia de hoje 15 de Maio, é dia ”D”. Foram cumpridos Mandado de prisão em desfavor de R.N.S e I.M.V por suposto envolvimento em exploração sexual e abuso contra crianças e adolescentes e estupro de vulnerável.

No imóvel de R.N.S., localizado na Baixa do Bonfim, foi cumprindo mandado de busca e apreensão, resultando na localização de uma quantidade de substâncias entorpecentes do tipo crack, em pedra natura, e sacolés embalados para a venda, assim como uma pistola cal.380, munições diversas, dinheiro, pertencentes a 03 outros rapazes moradores da residência, que foram conduzidos em flagrante delito por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Ainda segundo à Polícia Civil, todos possuem indicativos de envolvimento em facção criminosa, e são investigados em ataques a rivais em ações criminosas recentemente em Jequié.

Também foram cumpridos 03 Mandados de busca nos bairros Loteamento Mirassol e Urbis. Desde o início da campanha de combate sexual foram cumpridos outros 03 mandados de Prisão relacionados a crimes sexuais, totalizando na desarticulação de 05 pessoas diretamente ligados à pratica deste tipo de crime. Informações: Blog Marcos Frahm

Comentários no Facebook:

Comentários