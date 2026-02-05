Em Manoel Vitorino (BA), PRF recupera motocicleta furtada em São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta adulterada associada a um registro de furto. A ação ocorreu no km 810 da BR-116, no município de Manoel Vitorino, no sudoeste baiano, durante fiscalizações de combate ao crime da Operação Rodovida 2025/2026.

Uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) de Jequié realizava fiscalizações na região quando avistou uma motocicleta Honda, de cor vermelha, estacionada. Ao iniciarem a fiscalização detalhada, os policiais perceberam que os elementos de identificação do veículo apresentavam sinais claros de adulteração.

Após um minucioso trabalho de identificação veicular, os agentes descobriram que a placa ostentada era falsa. O veículo original tratava-se de uma Honda CG 160 Titan, com ocorrência de furto registrada na cidade de São Paulo (SP), em fevereiro de 2024.

No momento da apreensão, nenhum responsável pelo veículo foi localizado na área. A motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Manoel Vitorino para os procedimentos de perícia e posterior restituição ao verdadeiro proprietário.

Comentários no Facebook:

Comentários