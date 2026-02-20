PRF localiza mulher desaparecida e em situação de vulnerabilidade na BR-116, em Jaguaquara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou, na tarde de domingo (15), uma mulher que estava desaparecida e se encontrava em situação de vulnerabilidade na BR-116, em Jaguaquara (BA). Por volta das 14h, durante patrulhamento no km 647 da rodovia, os policiais avistaram a mulher caminhando de forma desorientada pelo acostamento, em um trecho com intenso tráfego de caminhões, expondo-se a risco de atropelamento.

Ao realizar a abordagem, a equipe constatou que a pedestre apresentava sinais de confusão mental, cansaço e desidratação. Durante o atendimento, a mulher deitou-se no acostamento e recusou-se a se comunicar. Diante da situação, foi acionada a Unidade de Resgate que presta serviço ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que realizou o encaminhamento para atendimento médico.

Durante os procedimentos, um familiar compareceu ao local e informou que a mulher estava desaparecida havia dois dias e fazia uso de medicação controlada. A família já realizava buscas após receber informações de que ela teria sido vista anteriormente às margens da BR-116.

A ocorrência foi caracterizada, a princípio, como localização de pessoa desaparecida. A mulher e o familiar foram encaminhados a uma unidade de pronto atendimento para avaliação médica, com acompanhamento da equipe.

