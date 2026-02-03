Morre policial militar baleado na cabeça após confronto em Salvador

O cabo da Polícia Militar que foi baleado na cabeça, durante um confronto na entrada do bairro Vale das Pedrinhas, em Salvador, morreu, na manhã desta terça-feira (3).

Segundo informações apuradas pela TV Bahia, o atentado aconteceu na madrugada desta terça e o militar, identificado como Glauber Rosa Santos, foi socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia, o policial foi atingido durante uma troca de tiros com homens armados. Os suspeitos fugiram após o confronto.

Por causa da situação, os ônibus do transporte público de Salvador deixaram de passar pela entrada do Vale das Pedrinhas. Os moradores precisam andar até a Juracy Magalhães para conseguir pegar os veículos.

Em nota, a Polícia Militar informou que presta assistência aos familiares do agente. Disse ainda que reforçou a região para encontrar os suspeitos de participarem do confronto. Informações e Foto: TV BAHIA

