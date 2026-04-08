Veículo furtado em Salvador é recuperado pela PRF durante fiscalização em Itaquara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de furto durante fiscalização no km 334 da BR-420, no município de Itaquara (BA). A ação foi realizada por equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Delegacia de Jequié.

Durante a abordagem a um VW/T-Cross, de cor prata, os policiais realizaram consultas aos sistemas e procedimentos avançados de identificação veicular, constatando inconsistências nos elementos identificadores. Após análise detalhada, foi verificado que o veículo correspondia, na verdade, a um VW/T-Cross CL TSI, com registro de furto datado de 11 de janeiro de 2024, no município de Salvador (BA).

Questionado, o condutor informou ter adquirido o automóvel há cerca de dois meses, pelo valor de R$ 87.000,00, de um terceiro, alegando desconhecer a origem ilícita.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jequié (BA), ilesos e sem o uso de algemas, para adoção das medidas cabíveis. Informações e Foto: PRF

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