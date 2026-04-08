Prefeitura de Jequié inicia procedimento inédito de microchipagem de cães e gatos castrados pelo Centro de Esterilização

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, deu início na manhã desta quarta-feira, 8, ao processo de identificação dos animais domésticos castrados pelo Centro de Esterilização de Cães e Gatos. A medida é considerada essencial para a segurança e proteção dos pets e como estratégia de saúde no controle da população de animais de rua. Estiveram presentes o secretário de Saúde, Marlon Pereira; a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Francielli Ribeiro; a médica veterinária, Giselle Gomes, responsável pelo atendimento de castração e microchipagem animal; e demais profissionais que atuam no serviço.

Nesta fase de implantação foram adquiridos cerca de 4 mil microchips, considerados como uma das formas mais eficazes de garantir a segurança e a responsabilidade dos tutores em relação aos seus animais, diante do crescente número de casos de abandono no município. O microchip é um pequeno dispositivo eletrônico, do tamanho de um grão de arroz, que é implantado sob a pele do animal, geralmente na região do pescoço. O processo é rápido, seguro e praticamente indolor, sendo realizado por um médico veterinário do Centro de Esterilização de Cães e Gatos.

Após a implantação, o chip passa a ter um número único de identificação que é inserido no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas), com todos os dados do pet. Quando o microchip é consultado, procedimento realizado por um leitor específico, obtém-se as informações do animal e de seu responsável legal, funcionando como uma espécie de RG permanente do cão ou gato. Para acessar a esse serviço, os tutores devem fazer o cadastro de esterilização, disponível no site da Prefeitura de Jequié (inserir o link ) e aguardar o agendamento do processo de castração. O microchip é instalado ao final do procedimento de esterilização. Informações e Foto: SECOM PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários