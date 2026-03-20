PRF cumpre mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia durante operação em Jequié

urante fiscalização com foco no combate ao crime, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. A ação ocorreu na manhã do dia 19 de março de 2026, por volta das 11h, no km 677 da BR-116, no município de Jequié (BA).

A equipe da PRF em Jequié, abordou um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre São Paulo (SP) e o município de Teolândia (BA). Durante a verificação dos documentos dos ocupantes, os policiais identificaram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça Estadual da Bahia em desfavor de um dos passageiros, relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia.

Diante da confirmação, o homem foi informado da ordem judicial e detido no local. Ele foi encaminhado, ileso, à Polícia Judiciária de Jequié (BA), onde foram adotadas as providências legais cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça. A PRF destaca que ações de fiscalização em rodovias federais também contribuem para o cumprimento de decisões judiciais, reforçando o compromisso da instituição com a segurança pública e a ordem legal.

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