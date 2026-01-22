Acusado de ter matado jovem com mais de 20 tiros é assassinado em zona rural

Um homem identificado como Antônio Roque da Silva Júnior foi assassinado na manhã desta quinta-feira (22), no distrito de Laje do Banco, zona rural do município de Aurelino Leal. Ele era apontado como suspeito de envolvimento no homicídio de Yaritssa Santana Silva dos Santos, de 24 anos, executada com cerca de 20 tiros no rosto na madrugada de 9 de outubro, na Avenida Gongogi, em Gongogi.

De acordo com informações apuradas pelo Ubatã Notícias, Antônio Roque foi encontrado morto em uma estrada vicinal, com marcas de disparos de arma de fogo. Ele morreu ainda no local. As circunstâncias do crime e a autoria ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

A Polícia Militar da 61ª CIPM foi acionada e isolou a área. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

No caso de Yaritssa Santana Silva dos Santos, as investigações apontam que homens armados arrombaram a porta da residência da vítima antes de efetuarem diversos disparos (lembrar). O crime ocorreu na madrugada do dia 9 de outubro, em Gongogi. Durante a ação criminosa, havia na casa uma criança autista de apenas 3 anos, que não ficou ferida.

Operação policial

No dia 10 de outubro, a Polícia Civil da Bahia cumpriu mandado de prisão contra Antônio Roque da Silva Júnior, no distrito de Laje do Banco, em Aurelino Leal (lembrar). Ele era investigado pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Durante o cumprimento do mandado, Antônio Roque conseguiu fugir pelos fundos da residência, levando consigo uma arma de fogo, conforme relato de sua companheira, de 20 anos, que foi presa no local. Na ação, os policiais apreenderam drogas, celulares e um veículo com sinais de adulteração. Segundo a Polícia Civil, Antônio Roque e a companheira também são suspeitos de participação na execução de Yaritssa. Conforme a DT/Gongogi, Yaritssa foi encontrada sem sinais vitais dentro de casa, após denúncia de moradores. As apurações indicam que o homicídio tem ligação com disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região. A Polícia Civil segue investigando ambos os casos. Informações e Foto: Site Ubatã Notícias

