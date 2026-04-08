Vaca é resgatada por quipe do Corpo de Bombeiros após cair em galeria de esgoto em bairro da cidade de Ipiaú

Uma vaca foi resgatada na manhã desta quarta-feira (08/04) após cair em uma galeria da rede de esgoto na Rua Amâncio Félix, no bairro Euclides Neto, em Ipiaú. De acordo com moradores, o animal pode ter caído no local durante a madrugada.

A suspeita é de que a estrutura da laje que cobre a rede de esgotamento sanitário tenha sido comprometida após as fortes chuvas registradas no município nas últimas semanas, abrindo um buraco na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada do animal, com o apoio de equipes da Prefeitura. Após o resgate, a vaca foi encaminhada para um curral. Apesar do susto, não há informações sobre ferimentos graves no animal. Moradores da localidade cobram a recuperação da estrutura para evitar novos acidentes.

Foto: Giro em Ipiaú

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