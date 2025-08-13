Desenvolvimento: Robotic Software
Rede estadual faz busca ativa para reintegrar estudantes que deixaram a escola
Com o objetivo de identificar, acolher e reintegrar crianças, adolescentes e jovens que se encontram fora da escola ou em risco de evasão, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) iniciou a Semana da Busca Ativa Escolar. A iniciativa integra a campanha “Voltaê! Busca Ativa Escolar na Bahia – Estado + Municípios”, que consiste em uma ação articulada através do regime de colaboração entre o Estado e os municípios baianos.
A mobilização envolve comunidade escolar, lideranças e famílias com a realização de plantões de rematrícula nas escolas estaduais e municipais; rodas de conversa; visitas nas comunidades, chamadas em rádios locais e carros de som; engajamento de estudantes nas redes sociais; distribuição de material informativo; e contato através de ligações telefônicas e mensagens via WhatsApp; dentre outras ações.
A campanha tem como metas identificar 100% dos estudantes ausentes em 2025, reduzir significativamente os índices de evasão escolar e consolidar a cultura de permanência escolar na Bahia.
O Estado da Bahia aderiu ao programa Busca Ativa Escolar em 2018, renovando sua participação nos anos de 2020 e 2023, com a incorporação de novas funcionalidades à plataforma. Atualmente, dos 417 municípios baianos, 278 já formalizaram a adesão à iniciativa por meio da plataforma do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Outros 51 iniciaram o processo de adesão e se encontram em alguma etapa da formalização, enquanto que 88 ainda não iniciaram o processo.
Marco histórico
Segundo o superintendente de Gestão da Informação da SEC, Rainer Wendell Guimarães, a Bahia alcançou um marco histórico com quase todos os adolescentes de 15 a 17 anos na escola. “Somos o Estado com a maior taxa de escolarização nesta faixa etária no Brasil, de acordo com a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024. Isso significa mais de 662 mil jovens frequentando as salas de aula. É um crescimento expressivo de 6,6% em apenas um ano, resultado de um trabalho coletivo entre Estado e municípios. No entanto, o nosso compromisso vai além de celebrar conquistas. Ainda não atingimos 100% de escolarização”, pontuou.
A SEC informa que a busca ativa acontece em todas as escolas da rede estadual, que, inclusive, continuam com a matrícula aberta. Para se matricular, estudante, mães, pais ou responsáveis devem se dirigir a qualquer unidade da rede estadual de ensino portando documentos do aluno, como Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Registro Civil, Cadastro de Pessoal Física (CPF), comprovante de residência e carteira de vacinação devidamente atualizada, bem como cópia legível do RG e do CPF da própria mãe do estudante e/ou do responsável legal.
Parceria com o UNICEF
Por meio da parceria de mobilização com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a SEC vem orientando os municípios a fazerem a adesão ao Programa Busca Ativa Escolar, que pode ser acessado no site buscaativaescolar.org.br.
Foto ilustrativa : Amanda Chung
