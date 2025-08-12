Governo atende indicação do deputado Hassan e envia PL à Alba criando Comando Regional da PM em Jequié

O deputado municipalista Hassan (PP) recebeu com alegria e sentimento de dever cumprido o anúncio feito pelo governador Jerônimo Rodrigues de que enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto de lei criando três novos comandos regionais da Polícia Militar (PM) sendo um no sudoeste baiano, no município de Jequié, e os outros dois no norte do estado e no litoral norte. “Agradeço ao governador que, com sensibilidade, responsabilidade e compromisso com a nossa população, acolheu a acatou nossa indicação, feita no início deste ano, solicitando a criação do Comando Regional da Polícia Militar em Jequié”, expressou o parlamentar, complementando que “em breve, o projeto seguirá para a Alba, onde, com o apoio dos colegas deputados, temos a certeza de que será aprovado”.

Hassan entende que a existência de um comando regional na cidade representa o compromisso integral com a segurança regional, e analisa que “esse equipamento público não só trará maior segurança à população, como ampliará a eficiência operacional das forças de segurança em todo o entorno do município”. Ele aponta que Jequié, situada estrategicamente na região sudoeste da Bahia, desempenha papel de relevância no cenário político, econômico e social no estado, e” analisa que “essa posição estratégica requer investimentos proporcionais às suas responsabilidades e desafios, especialmente no que concerne à segurança pública”, sintetiza Hassan.

O legislador frisa que o fator segurança pública tem se consolidado como elemento essencial para garantir o crescimento sustentável, a preservação do bem-estar social e a atração de novos negócios. E destaca que “a gestão diferenciada e as políticas públicas adotadas pelo prefeito Zé Cocá tem criado ambiente favorável à atração de novos investimentos, permitindo o surgimento de novas empresas e a geração de novos postos de trabalho, e nesse cenário a implantação do Comando Regional da Polícia Militar em Jequié terá reflexos no desenvolvimento socioeconômico”.

O deputado pondera que o atendimento de sua solicitação é mais uma importante conquista para Jequié e região atendendo aos territórios do médio Rio de contas e Vale do Jiquiriçá, e vai fortalecer o planejamento estratégico das operações, porque a instituição de um comando na cidade permitirá respostas rápidas às demandas específicas da região, e aumentará o sentimento de segurança entre os cidadãos”. Hassan registra ainda que “a fixação do Comando Regional em Jequié contribuirá para descentralizar a administração das forças de segurança, potencializando o alcance das ações da Polícia Militar da Bahia”.

