Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para Jequié nesta quarta feira 13
PEDREIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses
03 VAGAS
PINTOR DE OBRAS
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses
03 VAGAS
SERVENTE DE OBRAS
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses
03 VAGAS
AUXILIAR DE LIMPEZA
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses
01 VAGA
OPERADOR DE CAIXA INTERMITENTE
Ensino médio completo
Disponibilidade de horário
01 VAGA
OPERADOR DE BITONEIRA
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses
01 VAGA
MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO
Ensino médio incompleto
Experiência comprovada na CTPS e ter CNH – D
02 VAGAS
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS, ter CNH – B e o curso de operador de empilhadeira atualizado
01 VAGA
PADEIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses na função
01 VAGA
FORNEIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses na função
02 VAGAS
PREPARADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
Não precisa de experiência
100- VAGAS
REPOSITOR DE MERCADORIA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
03 VAGAS
EMPACOTADOR
Ensino médio incompleto
VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
03 VAGAS
ATENDENTE DE LOJA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
03 VAGAS
PREPARADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
70- VAGAS
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.