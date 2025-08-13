Notícias de Jequié e Região

Desenvolvimento: Robotic Software

Jequié

Confira vagas de emprego para Jequié nesta quarta feira 13

PEDREIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

03 VAGAS

PINTOR DE OBRAS

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

03 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

03 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA INTERMITENTE

Ensino médio completo

Disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE BITONEIRA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Ensino médio incompleto

Experiência comprovada na CTPS e ter CNH – D

02 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS, ter CNH – B e o curso de operador de empilhadeira atualizado

01 VAGA

PADEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FORNEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

PREPARADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

Não precisa de experiência

100- VAGAS

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

03 VAGAS

EMPACOTADOR

Ensino médio incompleto

VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

03 VAGAS

ATENDENTE DE LOJA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

03 VAGAS

PREPARADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

70- VAGAS

Comentários no Facebook:

Comentários

você pode gostar também Mais do autor

Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.