Agricultura Familiar da Bahia conquista espaço e novos mercados na SuperBahia 2025

A força, a diversidade e a qualidade da produção da agricultura familiar da Bahia estão em evidência na SuperBahia 2025 – Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacadistas e Distribuidores, que encerra nesta sexta-feira (8), no Centro de Convenções de Salvador.

Durante três dias, cafés, chocolates, cervejas artesanais, polpas de frutas, licuri, mel, queijos, iogurtes, ovos caipiras, flocão de milho, geleias e muitos outros produtos encantaram supermercadistas, atacadistas e distribuidores. Tudo isso foi reunido em um estande exclusivo de 80 m², organizado pelo Governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com o tema: “Produtos da Agricultura Familiar da Bahia. Qualidade, Diversidade e Sustentabilidade”.

A participação é estratégica, pois abre portas para novos negócios, parcerias comerciais e acordos de distribuição, além de reforçar a presença dos produtos da agricultura familiar nas prateleiras de todo o estado.

Alexandre Félix, presidente da Cooperativa Agrícola da Bahia (Coab), destacou a relevância da presença na feir. “Estar aqui é uma grande oportunidade. Representamos mais de 700 famílias da agricultura familiar e produzimos o melhor palmito do Brasil. Graças ao apoio do Governo do Estado, estamos em contato com empresários de várias regiões e vamos, com certeza, ampliar nossas vendas.”

Deoclécio Miranda, Agentes Técnico em Gestão e Acesso a Mercado (ATEG) da Cooperativa Agropecuária dos Agricultores e Apicultores do Médio São Francisco (Coopamesf), ressaltou a importância de valorizar e dar visibilidade ao mel produzido no Velho Chico. “A SuperBahia fortalece a nossa cadeia produtiva, especialmente em momentos desafiadores. O mel é um produto de alta qualidade e aqui ele está sendo visto, provado e reconhecido”.

O evento também foi palco para a divulgação de produtos como os ovos caipiras da Coopaves. Para Adaize Moreira, ATEG da cooperativa, a feira é fundamental para ampliar mercados. “Trazer a marca Ovos Caipira Baiano da Gema para um evento desse porte é essencial para que ela seja inserida em redes e mercados por toda a Bahia”.

Já a Coopes, que trabalha com o licuri, buscou agregar valor e alcançar novos públicos, como explica a Ateg Débora Queiroz. “Estamos aqui para representar nossas agricultoras e garantir que o licuri chegue a supermercados e atacadistas. Queremos que esse produto, tão tradicional e nutritivo, seja cada vez mais acessível.”

Além da exposição e degustação de produtos, o estande também apresentou o Catálogo de Produtos da Agricultura Familiar da Bahia e contou com o apoio do Centro de Distribuição da Agricultura Familiar, em Itapuã, que oferece infraestrutura moderna com câmaras frias e capacidade para mais de 200 toneladas, garantindo logística eficiente para atender pedidos de todo o estado.

Fonte: Ascom/SDR

Fotos: André Frutuôso

Comentários no Facebook:

Comentários