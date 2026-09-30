Pesquisa Veritá aponta ACM Neto à frente de Jerônimo; veja os números

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) aparece à frente do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa pelo Governo da Bahia, segundo pesquisa do Instituto Veritá divulgada nesta terça-feira (29/09).

Considerando apenas os votos válidos, ACM Neto registra 51,1%, enquanto Jerônimo aparece com 47,7%. Na sequência estão Ronaldo Mansur (PSOL), com 0,6%; Aroldo Felix (UP), com 0,3%; e Ariel Capistrano (DC) e Maria Bona (PCO), com 0,1% cada.

No cenário com todos os entrevistados, ACM Neto aparece com 50,3% das intenções de voto, contra 46,9% de Jerônimo. Brancos e nulos somam 1,4%, enquanto 0,2% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 2.020 eleitores na Bahia entre os dias 20 e 24 de setembro de 2026. O levantamento foi contratado pelo Sistema de Comunicação Pantanal Ltda./Rede Brasil de Televisão e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números BA-08502/2026 e BR-02546/2026. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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