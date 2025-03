Polícia encontra ossada humana às margens da BR-116; roupas podem ajudar na identificação

Uma ossada humana, presumivelmente do sexo foi encontrada nesta terça-feira (18) às margens da Rodovia Santos Dumont BR-116, trecho que compreende o município de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a ossada não apresentava sinais de violências e uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Jequié foi acionada para a remoção. A Delegacia Territorial pede ajuda da comunidade para identificar a ossada. No local, uma camisa social manga longa na cor branca e um tênis foram encontrados e recolhidos pela Polícia. Informações e Foto: Blog Marcos frahm

