PRF na Bahia intensifica fiscalização na Operação Carnaval 2026, inserida na Operação Rodovida

Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia dará início à Operação Carnaval 2026, inserida no contexto da Operação Rodovida, com atuação entre os dias 13 e 18 de fevereiro, período que concentra os maiores fluxos de veículos do mês nas rodovias federais que cortam o estado, em razão das deslocações típicas do feriado carnavalesco. A operação contará com reforço do efetivo e fiscalização estratégica baseada na análise de dados, com foco na redução da sinistralidade e na preservação de vidas.

Durante o período carnavalesco, a PRF intensificará a fiscalização em pontos críticos, identificados a partir de elevados índices de sinistros e do aumento expressivo do fluxo de veículos. As ações terão atenção especial às BRs 324, 116, 101 e 242, rodovias que tradicionalmente registram grande movimentação durante o Carnaval.

Os dias de maior fluxo são a sexta-feira, marcada pela saída para o feriado, e o período de retorno concentrado na terça-feira de Carnaval e na quarta-feira de cinzas. Esses dias são marcados por intenso deslocamento de foliões em direção à capital e aos municípios do interior. A BR-324 se destaca como um dos principais corredores rodoviários do estado, concentrando elevado volume de veículos tanto de pessoas que se dirigem a Salvador para os festejos quanto daquelas que deixam a capital em busca de destinos mais tranquilos.

Infrações de risco e foco da fiscalização

A PRF dará atenção especial às condutas de risco, diretamente associadas às principais causas de sinistros graves e fatais nas rodovias federais. Em 2026, até o momento, já foram registradas 3.181 autuações por ultrapassagens indevidas, uma das infrações mais perigosas no trânsito.

Os números também chamam atenção para o excesso de velocidade, com 2.712 autuações registradas no estado (2.203 por até 20% acima do limite permitido, 475 entre 20% e 50% e 34 acima de 50%). Outras infrações relevantes incluem dirigir veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança viária, com 844 registros, além do não uso do cinto de segurança, que somou 1.467 autuações, considerando condutores e passageiros.

Álcool e direção: fiscalização reforçada com uso do etilômetro

Por se tratar de um período festivo, a Polícia Rodoviária Federal dará atenção especial e rigorosa à fiscalização da ingestão de álcool por condutores, uma vez que a combinação de álcool e direção está entre os principais fatores de risco para sinistros graves.

Durante a Operação Carnaval 2026, todos os condutores que passarem pelas fiscalizações da PRF serão submetidos ao teste de alcoolemia, realizado por meio do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. A medida visa coibir a condução sob efeito de álcool e reforça a política de tolerância zero, com foco na preservação da vida e na segurança de todos os usuários das rodovias.

Sinistros e trechos mais críticos

Em 2026, até o momento, foram registrados 427 sinistros nas rodovias federais da Bahia. Entre as principais causas destacam-se o acesso à via sem observância da presença de outros veículos, reação tardia ou ausência de reação do condutor, velocidade incompatível, falhas mecânicas, transitar na contramão, ultrapassagens indevidas e ingestão de álcool.

Esses sinistros se concentraram principalmente em rodovias que têm o fluxo intensificado durante o período carnavalesco:

BR-116: 109 sinistros (25,5%)

BR-324: 99 sinistros (23,2%)

BR-101: 94 sinistros (22,0%)

BR-242: 33 sinistros (7,7%)





Fluxo de veículos

Durante a Operação Carnaval 2025, a BR-324 foi a rodovia com maior fluxo de veículos no estado. Na quinta-feira (27/02), véspera da saída para o feriado, foram registradas 48.564 passagens de veículos. Já na sexta-feira de Carnaval (28/02), o fluxo atingiu 59.749 veículos, representando um aumento aproximado de 23% em relação ao dia anterior.



É importante destacar que, tradicionalmente, o mês de fevereiro já apresenta fluxo elevado na BR-324, em razão das festas pré-carnavalescas realizadas na capital baiana. Ainda assim, observa-se uma intensificação significativa da movimentação durante o período oficial do Carnaval, especialmente nos dias de saída e retorno.



Na quarta-feira de cinzas, marcada pelo fluxo de retorno dos foliões, foram contabilizadas 57.872 passagens de veículos na BR-324, confirmando o impacto expressivo do período carnavalesco na mobilidade rodoviária e a necessidade de reforço da fiscalização e do policiamento ostensivo nesse corredor.

Orientação e prevenção

Além da fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal intensificará ações de orientação e prevenção, alertando os condutores sobre a importância do planejamento da viagem, da manutenção preventiva do veículo, do respeito aos limites de velocidade, da utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes e do uso correto de dispositivos de retenção para crianças.

A PRF reforça que a vida é prioridade e orienta os motoristas a adotarem comportamentos responsáveis ao volante, sendo proibido o consumo de álcool antes de dirigir, realizando ultrapassagens apenas em locais permitidos e mantendo atenção redobrada durante todo o deslocamento. Em caso de emergência, o telefone 191 está disponível 24 horas por dia.

