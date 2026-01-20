PRF flagra motorista com CNH provisória para moto dirigindo ônibus com quase 50 pessoas na BR 116

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, interceptou nesta segunda-feira (19) um ônibus de viagem que transportava 47 pessoas e após a fiscalização, os PRFs constataram uma série de irregularidades que colocava a vida dos passageiros em perigo.

Era por volta das 10h, quando a equipe abordou o ônibus que saiu de Inhobim (BA) e durante a checagem da documentação, os policiais verificaram que o motorista dirigia com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provisória (PPD) da categoria AB, sendo que a condução de veículos de transporte de passageiros exige a categoria D. Além disso, ele não possuía o curso específico para esse tipo de transporte (CETCP).

Ao todo foram emitidas 7 multas na sua maioria de natureza gravíssima.

Dada às circunstâncias, o motorista do ônibus assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo exercício ilegal de profissão comprometendo-se a comparecer no Juizado Especial quando for intimado. O ônibus seguiu viagem após apresentação de outro condutor devidamente habilitado na categoria exigida.

A ação rápida da PRF evitou uma possível tragédia, reforçando a importância da fiscalização constante para garantir a segurança no trânsito e a proteção dos viajantes. A instituição alerta que o transporte irregular de passageiros expõe os usuários a riscos graves, como a ausência de seguro, que impede qualquer cobertura em caso de sinistro; a possibilidade de interrupção da viagem a qualquer momento; o uso de veículos sem manutenção adequada, aumentando o risco de falhas mecânicas e acidentes; além de condições precárias de higiene e descumprimento das normas de segurança, como a falta de controle e identificação dos passageiros. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários