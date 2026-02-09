Com inclusão do dia do hamburguer e café da manhã para estudantes das escolas, Prefeitura de Jequié incrementa cardápio escolar

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Educação, iniciou o ano letivo 2026 implementando um novo cardápio nas escolas municipais. O menu, elaborado pela equipe de nutricionistas da Coordenação da Alimentação Escolar, visa promover uma alimentação saudável e diversificada, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Na manhã desta segunda-feira, 9, o prefeito de Jequié, Zé Cocá; o vice-prefeito, Flávio Santana, o Flavinho; a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; e a secretária de Educação, Elvia Sampaio, visitaram algumas unidades de ensino e acompanharam o cotidiano escolar do começo do ano letivo.

O objetivo do novo cardápio é garantir que os alunos tenham acesso a refeições nutritivas, equilibradas e adequadas às diferentes faixas etárias, respeitando hábitos alimentares e fortalecendo a educação nutricional. A partir de agora, todas as escolas do Ensino fundamental passam a oferecer café da manhã diariamente, iniciativa que considera a realidade de muitas crianças que chegam às unidades sem realizar a primeira refeição do dia. Além disso, foi incluído um dia com um alimento diferenciado, contemplando o hambúrguer no cardápio. Dessa forma, a alimentação escolar passa a cumprir ainda mais seu papel social e educativo.

A inclusão do hambúrguer atende à proposta de diversificação alimentar, tornando a merenda mais atrativa sem abrir mão do valor nutricional. O alimento segue padrões técnicos e nutricionais definidos pela equipe responsável, garantindo qualidade, higiene e segurança. Com o café da manhã, a rede municipal passa a servir mais de um milhão de refeições por mês para, aproximadamente, 19 mil alunos matriculados, sendo que nas escolas de Tempo Integral e nas creches, são ofertadas quatro refeições por dia.

”Pensar a alimentação escolar é pensar o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. O novo cardápio foi cuidadosamente planejado para garantir nutrientes essenciais, respeitar a cultura alimentar e tornar a merenda mais atrativa para as crianças. A inclusão do café da manhã e de um lanche diferenciado fortalece o vínculo do aluno com a escola. Nosso objetivo é que cada estudante se sinta cuidado, devidamente alimentado desde o primeiro momento do dia. Alimentar bem é, também, educar”, destacou a secretária de Educação, Elvia Sampaio.

”Investir na merenda escolar é investir em dignidade, saúde e na melhoria da aprendizagem! Agora nossas escolas passam a oferecer, além da alimentação escolar, o café da manhã para nossos alunos. Sabemos que, para muitos estudantes, a alimentação da escola é a principal refeição do dia, e isso exige responsabilidade e sensibilidade da nossa parte. Por isso, ampliamos a merenda com a inclusão do café da manhã, a primeira refeição de muitos deles e assim seguimos fortalecendo a política de alimentação escolar, reforçando o cuidado com as nossas crianças. Essa ação parece simples, mas com toda a certeza, reflete o compromisso que temos com uma Educação de qualidade!”, disse o prefeito de Jequié, Zé Cocá.

