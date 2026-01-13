PRF aponta crime passional no sequestro de duas mulheres em Milagres, que foram resgatadas ilesas

O sequestro de duas mulheres na tarde desta segunda-feira (12/01) em uma pousada às margens da BR-116, em Milagres, no Vale do Jiquiriçá, foi classificado pela Polícia Rodoviária Federal com provável motivação passional e teve um desfecho positivo, com as vítimas resgatadas ilesas após intervenção da PRF e da Polícia Militar.

Segundo a PRF, o cenário foi de tensão no KM 546, o homem desceu de um ônibus e rendeu as duas mulheres, com uma faca em punho, a ação durou cerca de uma hora e meia, o suspeito manteve as mulheres em cárcere privado durante este período e a situação mobilizou equipes de Milagres e de Feira de Santana.

‘’Ao chegarem ao local, os policiais iniciaram imediatamente os protocolos de gerenciamento de crise. O diálogo técnico permitiu convencer o agressor a libertar a primeira refém. A situação mobilizou equipes de Milagres e de Feira de Santana. Ao chegarem ao local, os policiais iniciaram imediatamente os protocolos de gerenciamento de crise. O diálogo técnico permitiu convencer o agressor a libertar a primeira refém’’. Informações e Foto: Marcos Frahm / BMF

