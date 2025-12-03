Polícia Civil de Jaguaquara apreende submetralhadora calibre 9 mm, materiais suspeitos e conduz mulher à Delegacia

Em diligências no bairro Malvina II, a Polícia Civil de Jaguaquara deteve uma mulher suspeita de envolvimento com o crime. De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (02/12) pela Delegacia Territorial, os policiais foram ao local após denúncias sobre a presença de indivíduos armados.

”Durante a averiguação, os policiais civis avistaram uma mulher identificada como V. A. C., que possui histórico de passagens policiais. Ao perceber a presença da viatura, ela retornou rapidamente para o interior de uma residência, levantando suspeitas.

A equipe deslocou-se até o imóvel e observou que a mulher havia arremessado um objeto por cima do muro para um quintal vizinho. Após autorização para entrada na residência, os investigadores visualizaram o objeto, uma fronha de travesseiro de cor vermelha”, diz à polícia, tendo informado que o objeto continha: ”uma submetralhadora calibre 9 mm, carregada com 11 munições; uma máscara de gás; um chapéu militar camuflado; uma camisa de time nas cores vermelha e preta”.

”Ao ser questionada, a autora assumiu a propriedade dos materiais apreendidos, afirmando ter adquirido os itens para se defender de dois indivíduos que, segundo ela, estariam ameaçando sua vida. Informou ainda os nomes dos supostos autores das ameaças, os quais seriam integrantes de uma facção criminosa com atuação no município. Tais informações serão devidamente apuradas no curso das investigações”, concluiu. Informações: Blog Marcos Frahm

