Deputado Hassan participa do maior festival de umbu de Manoel Vitorino e defende o cooperativismo e expansão dessa cultura

O ultimo final de semana foi histórico para o município baiano de Manoel Vitorino, que realizou, de 9 a 11 deste mês, a 16º edição do Festival do Umbu, a maior da história do município. O deputado municipalista Hassan (PP), que destinou recursos de emenda parlamentar impositiva para a realização desse evento, participou da programação do festival, ao lado do prefeito Vinicius Costa, vice-prefeito Landinho, prefeito de Jequié, Zé Cocá, do presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, vereadores, secretários municipais.

O evento, que destaca as potencialidades produtivas do município, contou com grande participação da população, que prestigiou os cursos e palestras, e lotou a praça principal da cidade durante os shows musicais que fizeram parte da programação. O deputado Hassan destacou a cultura do umbu, que gera emprego e renda para centenas de famílias, e o apoio do prefeito à agricultura familiar. Para ele, “é importante estimular a cultura do cooperativismo, a exemplo do que faz a gestão do município, e a necessidade de incentivar o plantio e a formação de pomares de umbu e distribuição de mudas, para ampliação da produção”.

O parlamentar apontou que, batizado por Euclides da Cunha como a ‘Árvore Sagrada do Sertão’ por causa de sua importância vital para a população do semiárido, o umbuzeiro, ou ‘Árvore que dá de beber’ nome que vem tupi-guarani, ‘y-mb-u’, em função de sua capacidade de armazenar água, “representa uma grande alternativa econômica para a região da caatinga”.

O legislador lembrou que cerca de 66% do território baiano está localizado no semiárido, área que abrange grande parte do interior do estado, com baixos índices pluviométricos e longos períodos de estiagem. “É fundamental pensarmos em políticas de convivência com a seca, e a expansão da produção do umbu, e a verticalização dessa cultura, através da agroindustrialização por meio das cooperativas, seria excelente opção”.

De acordo com informações da Embrapa, a safra do umbu ocorre entre dezembro e maio, com pico de produção concentrado nos meses de janeiro, fevereiro e março. Mas o parlamentar entende que, “com a agroindustrialização da fruta, é possível ter umbu o ano todo, na forma de geleia, doces em pasta, sucos, polpas e compotas, além da cerveja de umbu”. O Brasil é o maior produtor mundial de umbu, e a Bahia responde por 80/90% dessa produção.

