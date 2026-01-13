Polícia Civil recupera na zona rural de Ibirapitanga veículo roubado em Ibirataia

Um veículo avaliado em mais de R$ 130 mil foi encontrado abandonado, escondido em uma área de mata, próximo à sede do município de Ibirapitanga, no distrito de Itamarati. Ao verificar o automóvel, a equipe da Delegacia Territorial constatou que o carro, ano 2022, possuía registro de roubo.

O crime ocorreu no dia 6 de janeiro, quando a vítima, um homem de 40 anos, estava nas imediações da BR-101 e, ao se aproximar do acesso ao município de Ibirataia, foi abordada por dois homens armados e encapuzados, que levaram o veículo.

O automóvel foi encaminhado para perícia e será restituído ao proprietário. A equipe da Delegacia Territorial de Ibirapitanga já possui indícios de autoria do crime, e diligências estão em andamento para localizar os autores e judicializar o caso.

