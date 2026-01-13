Homem compra motocicleta por R$ 6 mil e acaba preso pela PRF em Manoel Vitorino

Durante fiscalização com foco no combate ao crime, realizada no âmbito da Operação Rodovida 2025/2026, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem na tarde do dia 12 de janeiro de 2026, no município de Manoel Vitorino, sudoeste da Bahia.

A ação ocorreu por volta das 17h30, no km 710 da BR-116, quando uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF de Jequié abordou uma motocicleta durante fiscalização de rotina. Ao realizar os procedimentos de identificação veicular, os policiais constataram que o veículo apresentava sinais de adulteração, com elementos identificadores remarcados e em desacordo com os padrões estabelecidos pelo fabricante.

Questionado sobre a origem da motocicleta, o condutor informou que teria adquirido o veículo há cerca de dois anos, na própria cidade de Manoel Vitorino (BA), pelo valor de R$ 6.000,00.

Diante das irregularidades constatadas, o condutor, que se encontrava ileso e em pleno gozo de suas capacidades físicas e mentais, foi encaminhado, juntamente com a motocicleta, à Polícia Judiciária de Jequié (BA), onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

