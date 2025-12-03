PRF apreende veículo adulterado na BR 116 em Jaguaquara

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo com adulterações nos elementos identificadores. A ocorrência foi registrada durante ação de combate ao crime no km 631 da BR-116,no município de Jaguaquara (BA), por volta das 15h20 e foi realizada por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF.

Durante a abordagem, os policiais realizaram checagens e uma vistoria minuciosa, constatando que os elementos identificadores do veículo apresentavam irregularidades.

O ocupante declarou ter adquirido o veículo há cerca de um ano, na cidade de Seabra (BA), e relatou não ter recebido documentação necessária para formalizar a transferência de propriedade.

Diante da situação, o homem foi encaminhado, juntamente com o veículo, à Delegacia da Polícia Civil de Jaguaquara (BA) para adoção das medidas legais cabíveis. Informações e Foto: PRF

