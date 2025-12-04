Prefeitura de Jequié reforça rede de assistência à população com construção da primeira Unidade de Saúde do Sol Nascente

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, mantém em ritmo acelerado as obras de modernização de Unidades de Saúde por todo o município e, como parte dos investimentos contínuos na saúde pública segue com a construção da primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) do Loteamento Sol Nascente, no Joaquim Romão. A obra, que atende a uma demanda histórica da comunidade, é um marco para a região e reforça o compromisso da administração municipal em expandir e qualificar o atendimento na Atenção Básica.

O projeto da Unidade Básica de Saúde do Sol Nascente, fruto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, foi desenvolvido para garantir atendimento, cuidado e acolhimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que vivem em áreas descobertas nas proximidades do Loteamento. A nova unidade contará com uma estrutura moderna, composta por dois consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, salas de enfermagem, vacinação, esterilização e procedimentos. Além disso, a UBS incluirá sala de reunião, auditório, copa, recepção, farmácia e estacionamento, assegurando um ambiente completo e preparado para oferecer atendimento integral à população. Informações e Foto: SECOM/PMJ

