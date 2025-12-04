Desenvolvimento: Robotic Software
VENDEDOR INTERNO
Ensino médio completo
Experiência na função
02 VAGAS
TÉCNICO EM INFORMATICA
Ensino técnico ou superior completo
Experiência em manutenção de equipamentos e rede.
01 VAGA
ANALISTA FISCAL
Ensino superior completo
Experiência nas áreas contábeis e financeira.
01 VAGA
SOLDADOR
Ensino fundamental incompleto
Experiência comprovada na função
01 VAGA
PREPARADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
Não precisa de experiência
15- VAGAS
FISCAL DE LOJA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
REPOSITOR DE MERCADORIA
Ensino médio completo
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
Ensino médio completo
Experiência na função
01 VAGA
AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO
Ensino superior incompleto (graduando em química)
VAGA EXCLUSIVA PARA ESTÁGIO
01 VAGA
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.