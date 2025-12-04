Acompanhe as últimas notícias de Jequié e Região com o Repórter Wellington Ferreira através do blog que é referência em Jornalismo na Bahia.

Desenvolvimento: Robotic Software

Jequié

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

TÉCNICO EM INFORMATICA

Ensino técnico ou superior completo

Experiência em manutenção de equipamentos e rede.

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino superior completo

Experiência nas áreas contábeis e financeira.

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino fundamental incompleto

Experiência comprovada na função

01 VAGA

PREPARADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

Não precisa de experiência

15- VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino médio completo

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Ensino médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO

Ensino superior incompleto (graduando em química)

VAGA EXCLUSIVA PARA ESTÁGIO

01 VAGA

Comentários no Facebook:

Comentários

você pode gostar também Mais do autor

Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.