Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para esta terça feira 25/11 em Jequié
AUXILIAR DE SERVIÇO DE GERAIS
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função
02 VAGAS
SOLDADOR
Ensino fundamental incompleto
Experiência comprovada na função
01 VAGA
VENDEDOR INTERNO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na função
01 VAGAS
CORTADOR DE TECIDO
Ensino médio incompleto
Experiência na função
01 VAGA
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
Ensino médio incompleto
Experiência na função
01 VAGA
PREPARADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
Não precisa de experiência
15- VAGAS
FISCAL DE LOJA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
REPOSITOR DE MERCADORIA
Ensino médio completo
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
SUPERVISOR DE CARTÃO DE CRÉDITO
Ensino médio completo
Experiência na função e habilidade com vendas e gestão de equipe
01 VAGA
OPERADOR DE CAIXA
Ensino médio completo
Experiência comprovado na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA
Ensino médio completo
Experiência comprovado na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
EMPACOTADOR
Ensino fundamental completo
Disponibilidade de horário
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.