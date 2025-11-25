Acompanhe as últimas notícias de Jequié e Região com o Repórter Wellington Ferreira através do blog que é referência em Jornalismo na Bahia.

Jequié

Confira vagas de emprego para esta terça feira 25/11 em Jequié

AUXILIAR DE SERVIÇO DE GERAIS

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função

02 VAGAS

SOLDADOR

Ensino fundamental incompleto

Experiência comprovada na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na função

01 VAGAS

CORTADOR DE TECIDO

Ensino médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA

Ensino médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

PREPARADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

Não precisa de experiência

15- VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino médio completo

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

SUPERVISOR DE CARTÃO DE CRÉDITO

Ensino médio completo

Experiência na função e habilidade com vendas e gestão de equipe

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo

Experiência comprovado na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino médio completo

Experiência comprovado na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

EMPACOTADOR

Ensino fundamental completo

Disponibilidade de horário

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

Comentários

