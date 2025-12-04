Evento do IBGE aproxima 1,5 mil estudantes baianos de ferramentas de produção de dados oficiais do país

A abertura da Conferência Nacional dos Agentes Produtores e Usuários de Dados (CONFEST/CONFEGE), realizada no SENAI Cimatec, em Salvador, reuniu autoridades, especialistas, pesquisadores e representantes de diferentes instituições para discutir os rumos da produção de dados no Brasil. Ao longo dos próximos dias, a conferência contará com ampla participação da Educação, com 1.500 estudantes da rede estadual integrando oficinas e atividades que aproximam a juventude das tecnologias, metodologias e ferramentas utilizadas na produção oficial de dados no país.



Pela primeira vez sediado fora do Rio de Janeiro desde sua criação em 1968, o evento marca a retomada do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas (PGIEG), que não era atualizado desde 1974, e coloca a Bahia no centro do debate nacional sobre inovação, soberania de dados e desenvolvimento de políticas públicas baseadas em análises estatísticas e geocientíficas.



“Os dados produzidos pelo IBGE e por outras instituições públicas são o que nos permitem planejar com precisão, identificar desigualdades, antecipar demandas e construir políticas mais justas. A Bahia vem investindo fortemente no uso de bases oficiais para organizar iniciativas nas áreas estratégicas do Estado”, afirmou o governador, Jerônimo Rodrigues, na cerimônia de abertura do evento.



Já a secretária da Educação, Rowenna Brito, destacou a importância da participação da rede estadual, incluindo estudantes e professores, na construção de conhecimento e na aproximação da educação com ciência e tecnologia. “É uma alegria receber essa conferência na Bahia e garantir que nossos 1.500 estudantes e professores estejam presentes, aprendendo e construindo conhecimento. A educação pública é central para o nosso estado, e é com dados, ciência e participação que fortalecemos o projeto de vida da nossa juventude”, disse.



Nos dias 4 e 5 de dezembro, os estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional Formação em Tecnologia, Informação e Comunicação(Lauro de Freitas), do Centro Estadual de Educação Profissional Formação e Eventos Isaías Alves (Salvador) e do Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia – CEEINFOR Mãe Stella (Salvador), além de professores de geografia e outras disciplinas da rede estadual, participarão de oficinas que abordam desde a Grade Estatística até o Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), além do funcionamento do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares.



O presidente do IBGE, Márcio Pochmann, destacou a importância de fortalecer a produção de dados e reforçou a necessidade da participação da juventude baiana no evento. “A presença dos estudantes na conferência reforça a importância de formar uma nova geração capaz de interpretar dados e construir políticas públicas sólidas. O Brasil vive uma realidade cada vez mais conectada e digital, e o IBGE trabalha para produzir informações precisas, seguras e soberanas que orientem decisões estratégicas”.



Além de fortalecer a dimensão formativa, o evento consolida o Programa Nacional de Inteligência e Governança Estatística e Geocientífica, desenvolvido em parceria entre IBGE e o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), fortalecendo o Sistema Nacional de Geociências, Estatística e Dados (SINGED) e criando bases para políticas públicas sustentáveis, planejamento preditivo e integração tecnológica entre instituições brasileiras.



A Bahia no centro do mundo



Um dos destaques do evento é o mapa-múndi invertido “A Bahia no Centro do Mundo”, instalado no Cimatec e criado para valorizar a relevância histórica, geográfica e cultural do estado. A peça, inspirada em elementos como as fitas do Senhor do Bonfim, reposiciona simbolicamente a Bahia como ponto central do globo, provocando reflexão sobre identidade, diversidade e pertencimento.



A obra será exibida para mais de 10 mil estudantes no Encontro Estudantil da Rede Estadual 2025, que acontece de 9 a 12 de dezembro, na Arena Fonte Nova. Além da instalação física, 10 mil cópias do mapa serão distribuídas para que cada estudante leve o material para casa. Após o evento, o mapa seguirá sendo exibido em inaugurações de novas unidades escolares, incorporando-se ao projeto pedagógico que valoriza a cultura, o território e a identidade baiana.



Elisabeth Guerra – Ascom/SEC

Fotos Douglas Amaral

