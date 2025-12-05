De forma inédita, Prefeitura de Jequié conquista Selo Ouro de Transparência Pública

A Prefeitura de Jequié recebeu nesta quinta-feira, 4, o Selo Ouro de Transparência Pública durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado em Florianópolis, Santa Catarina. O reconhecimento integra o Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) 2025, conduzido pela Associação dos Tribunais de Contas (Atricon) em parceria com o Tribunal de Contas da União e os tribunais de todo o país. A conquista inédita na história do município consolida a administração municipal como uma das principais referências estaduais em transparência ativa.

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, ressaltou que esse reconhecimento é resultado do trabalho que vem sendo desenvolvido.

“Esse reconhecimento mostra que nossa cidade segue no caminho certo: com seriedade, responsabilidade e compromisso com cada real investido. É mais uma prova de que aqui a gente trabalha com respeito ao dinheiro do povo e com uma gestão aberta, clara e moderna. Quero agradecer a toda nossa equipe por essa conquista e reafirmar o nosso compromisso com a transparência e com o trabalho que melhora a vida da nossa gente.”, destacou o prefeito.

Com o resultado, o município passa a integrar um grupo seleto de cidades baianas reconhecidas pelo alto índice de transparência, e reforça o comprometimento da gestão municipal em garantir governança, integridade e profissionalização da administração pública e, por esse motivo, os dados técnicos são considerados um marco representativo de maturidade institucional.

“Transparência pública é fundamento essencial de uma gestão ética, responsável e comprometida com o interesse coletivo. Não existe administração verdadeiramente republicana sem clareza total sobre cada ato e cada recurso aplicado. Por isso, a conquista do Selo Ouro representa muito mais que um reconhecimento: ela reafirma nosso compromisso permanente com a integridade, o zelo e o respeito ao patrimônio público. É um marco que fortalece a confiança da população em nosso trabalho e deixa um indicativo de maturidade institucional que deve ser seguido sempre.”, disse o controlador-geral do município, Kleber Ramos de Jesus.

Comentários no Facebook:

Comentários