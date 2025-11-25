Prefeitura de Jequié inicia demolição da antiga Nossa Senhora da Luz para dar lugar a nova unidade moderna e estruturada

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, deu início nesta segunda-feira, 24, à demolição da antiga Escola Municipal Nossa Senhora da Luz, no bairro KM 3. A iniciativa é resultado das obras de modernização que vêm sendo implementadas na estrutura da rede municipal, com o objetivo de garantir aos professores, estudantes e profissionais da Educação, um ambiente verdadeiramente preparado para o atendimento público.

Com o tempo, a escola, que por décadas atendeu gerações de estudantes na localidade, ficou pequena e já não possuía as condições estruturais para o atendimento pleno das necessidades da comunidade escolar. De acordo com o projeto, a nova Escola Municipal Nossa Senhora da Luz será um espaço moderno, amplo e com estrutura adequada para atender com qualidade à crescente demanda do Sistema Municipal de ensino. A obra contemplará salas climatizadas, laboratório de informática e de ciências, auditório moderno, campo society, biblioteca, acessibilidade, áreas pedagógicas, refeitório e demais áreas totalmente reestruturadas, além de todas as exigências técnicas conforme os padrões estabelecidos pela Secretaria de Estado nas demais unidades de ensino já reformadas, construídas e entregues. Informações e Foto: SECOM PMJ

