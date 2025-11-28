Estudante da rede estadual conquista medalha de ouro no Pan-Americano de Karatê

A conquista da medalha de ouro do estudante David Medina, do Colégio Estadual Kleber Pacheco, localizado no Distrito de São Roque do Paraguaçu, Maragogipe, marcou a participação da Bahia no 21º Pan-Americano de Karatê-Dô Tradicional, em Natal (RN). O jovem atleta, revelado pelas oficinas do Programa Educa Mais Bahia, do Governo do Estado, integrou a delegação brasileira no evento realizado entre 20 e 22 de novembro e que reuniu 489 competidores de nove países.



No ginásio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atletas da Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México, Peru, Uruguai, Polônia e Brasil disputaram um dos principais campeonatos da World Tradicional Karate-Do (WTKF). Entre eles, David se destacou ao transformar sua rotina de treinos em resultado concreto, fortalecendo o protagonismo estudantil apoiado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC).



Superação no tatame impulsiona trajetória estudantil



David, de 17 anos, revela que iniciou no Karatê há nove anos, sendo três deles dedicados ao projeto oferecido pela escola. “O Karatê transcendeu a dimensão esportiva, tornando-se um pilar fundamental em minha vida. Através dele, desenvolvi disciplina, foco, respeito e autoconfiança. Cada treino com meu sensei foi crucial para meu desenvolvimento”, relata. Ele conta, ainda, que a convivência com atletas de diferentes países ampliou sua visão e reforçou sua determinação para seguir evoluindo.



O estudante revela que sua inspiração veio da família. “Cresci testemunhando as conquistas e medalhas do meu tio, Emerson Medina, campeão baiano, o que despertou em mim o desejo de treinar e alcançar meus objetivos”, lembra. A motivação resultou em títulos expressivos, incluindo o campeonato Pan-Americano, além de conquistas estaduais, nacionais e diversas copas, que ele associa aos anos de dedicação e superação.



Professor da oficina de Karatê do Educa Mais Bahia, Raimundo Barbosa acompanha a trajetória do jovem desde o início do projeto. “Vi potencial em David e o incentivei a se aperfeiçoar. Ele já participou de vários campeonatos e agora conquista a medalha de ouro no Pan-Americano. Esses resultados são frutos de empenho e disciplina”, afirma. Para o professor, a oficina fortalece toda a comunidade, ao incentivar práticas saudáveis e caminhos de transformação para crianças e adolescentes.



