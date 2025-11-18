Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para Jequié nesta terça feira 18/11
COZINHEIRO
Ensino médio completo
Experiência comprovado na função
Habilidade com alimentos, doces e salgados
01 VAGA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Ensino técnico completo
Experiência comprovado na função
01 VAGA
CORTADOR DE TECIDO
Ensino médio incompleto
Experiência na função
01 VAGA
VENDEDOR
Ensino médio completo
Experiência comprovado na função
Habilidade com vendas de peças de moto e informática
01 VAGA
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Ensino médio completo
Experiência na função e habilidade com vendas e gestão de equipe
01 VAGA
MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Ensino médio completo
Experiência na função e ter CNH D
02 VAGAS
VENDEDOR PRACISTA
Ensino médio completo
Experiência na função, ter CNH -A e moto
02 VAGAS
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
Ensino médio incompleto
Experiência na função
01 VAGA
PREPARADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
Não precisa de experiência
15- VAGAS
FISCAL DE LOJA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
REPOSITOR DE MERCADORIA
Ensino médio completo
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
