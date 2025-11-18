Confira vagas de emprego para Jequié nesta terça feira 18/11

COZINHEIRO

Ensino médio completo

Experiência comprovado na função

Habilidade com alimentos, doces e salgados

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino técnico completo

Experiência comprovado na função

01 VAGA

CORTADOR DE TECIDO

Ensino médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino médio completo

Experiência comprovado na função

Habilidade com vendas de peças de moto e informática

01 VAGA

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ensino médio completo

Experiência na função e habilidade com vendas e gestão de equipe

01 VAGA

MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Ensino médio completo

Experiência na função e ter CNH D

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência na função, ter CNH -A e moto

02 VAGAS

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA

Ensino médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

PREPARADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

Não precisa de experiência

15- VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino médio completo

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

