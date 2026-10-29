Prefeitura de Jequié realiza mais uma edição da Caravana da Alegria e contempla cerca de 10 mil estudantes do município

Com o objetivo de assegurar o direito ao brincar e proporcionar experiências de lazer, convivência, aprendizagem e socialização, a Prefeitura de Jequié deu início, na ultima terça-feira, 27, a mais uma edição da Caravana da Alegria, considerado o maior evento infantil dos territórios Médio Rio das Contas e Vale do Jiquiriçá. Neste ano, a programação acontece na Praça da Criança, no bairro Jequiezinho, e segue até quinta-feira, 29, com uma série de atividades recreativas e atrações voltadas ao público infantil. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação, com o apoio das secretarias de Governo, de Governo, Relações Institucionais e Comunicação Social, Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, Saúde, Esporte e Lazer, além da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

A ação contempla cerca de 10 mil estudantes, com idades entre 4 e 11 anos, de 37 unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino, nos turnos matutino e vespertino. A programação inclui distribuição de lanches variados, música, atividades recreativas, pintura facial, personagens do universo infantil e os bonecos do circuito de trânsito da SUMTRAN, transformando a Praça da Criança em um ambiente de diversão, integração e aprendizado. De acordo com a Secretaria de Educação, a Caravana da Alegria integra as estratégias de valorização da infância e de fortalecimento da convivência entre os estudantes, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças por meio de experiências que estimulam a criatividade, a interação e o bem-estar. Informações e Foto: SECOM PMJ

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