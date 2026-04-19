Zé Coca mostra força e ofusca presença de Geraldo Júnior na Expo Maracás

A Expo Maracás deste ano escancarou o que muita gente já vinha percebendo nos bastidores: há uma disputa clara por espaço político no interior, nesse jogo, Zé Cocá largou na frente.

Diante da presença do vice-governador Geraldo Júnior, o que se viu foi um contraste evidente. Enquanto um cumpria agenda, o outro mobilizava. Zé Cocá não apenas participou, tomou o evento para si, circulou no meio do povo, recebeu apoio espontâneo, foi chamado, parado, abraçado e tratado como liderança da região.

A leitura política é simples e direta: não se trata de estrutura, mas de presença real. Cocá mostrou que tem base, tem identidade com o interior e, principalmente, tem gente.

Pré-candidato a vice na chapa de ACM Neto, ele transformou a Expo Maracás em palco de afirmação política, cercado por aliados e pelo grupo de oposição local, deixando claro que não depende de cargo para liderar.

Já Geraldo Júnior, mesmo com o peso do governo, teve uma passagem discreta, sem gerar o mesmo movimento ou repercussão entre o público presente. Nos bastidores, a avaliação foi de que faltou conexão com a base, algo que sobrou do outro lado.

No fim das contas, a Expo Maracás não foi só festa. Foi recado. E ele veio direto do povo.

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