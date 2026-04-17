Sob administração de Zé Cocá PIB de Jequié registrou crescimento de 51%, reforçando avanço econômico vivido no município

Jequié apresentou, entre 2021 a 2023, período relativo ao primeiro mandato do ex-prefeito, Zé Cocá, um crescimento expressivo em seu Produto Interno Bruto (PIB), consolidando um novo momento de desenvolvimento econômico na história do município.

De acordo com dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o PIB a preços correntes saltou de aproximadamente R$ 2,5 bilhões em 2020 para cerca de R$ 3,8 bilhões em 2023, representando um aumento de 51% no período.

O resultado evidencia a retomada do crescimento e o fortalecimento das atividades econômicas locais, com a cidade sol sob gestão de Cocá.

Marcado por investimentos estratégicos, incentivo à atividade produtiva e fortalecimento dos serviços públicos, o crescimento contínuo do PIB ao longo dos últimos anos demonstra não apenas a recuperação após um período desafiador, mas também a capacidade do município de, bem administrado, ampliar sua participação econômica na região, consolidando Jequié como um importante polo de desenvolvimento no interior da Bahia.

Os números parecem refletir os efeitos do planejamento feito com responsabilidade e na busca por resultados concretos, por parte da gestão municipal.

É importante salientar que o aumento da atividade econômica impacta diretamente na geração de emprego, no aumento da renda e na ampliação das oportunidades para a população, fortalecendo o comércio, os serviços e demais setores produtivos.

Desempenho que os jequieenses vivenciaram nos últimos anos no município, reafirmando o protagonismo regional de Jequié, a partir dos resultados de crescimento socioeconômico e desenvolvimento urbano.

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