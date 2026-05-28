Homem de 35 anos foi assassinado a tiros dentro de casa durante a madrugada desta quinta-feira, em Jequié

Um homem de 35 anos foi morto dentro de uma casa em uma via pública do bairro KM 03. Identificado como Alisson Gama a vítima foi surpreendida por indivíduos armados que invadiram o imóvel e deflagraram vários tiros na sua direção. Alisson não resistiu e foi a óbito no local.

Equipes das polícias Civil e Militar foram acionadas, a Polícia Técnica também, os serviços periciais foram realizados no imóvel, o corpo do homem encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser submetido aos procedimentos legais. A polícia fez buscas na área pelos autores do crime, e tenta descobrir a motivação. Até a publicação desta matéria, os criminosos não teriam sido encontrados.

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