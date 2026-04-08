Vereador Matheus Budega enaltece criação da Associação de Músicos de Jequié – AMUJE; ”é um passo significativo”

”Reconhecemos, nesse momento, a importância do movimento desse grupo que acaba de oficializar a criação da Associação de Músicos de Jequié – AMUJE, o que consideramos um marco histórico para a cultura e para os músicos da nossa cidade”. A frase é do vereador Matheus Budega que teve Moção de Aplausos de sua autoria aprovada pela Câmara Municipal.

Para ele, a entidade é de grande relevância pois, não apenas fortalece o cenário musical de Jequié, mas também proporciona uma plataforma legítima para os artistas locais, permitindo que sua voz seja ouvida de forma unificada e respeitada.

”A fundação da AMUJE é um verdadeiro momento de celebração para toda a comunidade cultural de Jequié, pois, ao ser formalmente reconhecida como associação, ela se torna um ponto de referência para todos os músicos da região”, observou Budega.

Segundo ainda o vereador, esse reconhecimento traz consigo a oportunidade de uma organização mais estruturada e capaz de atuar em defesa dos interesses dos músicos, promover ações de incentivo à criação artística e fomentar a produção cultural de nossa cidade. ”É um passo significativo que demonstra a força da união e a importância da música na construção da identidade de nossa população”, concluiu.

Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

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