EDITAL PARA TERCEIROS INTERESSADOS RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião

no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de

Jequié/BA, sob protocolo nº101475, com os seguintes dados: REQUERENTE: LUZIVALDO JOSÉ ALMEIDA

brasileiro, maior, capaz, solteiro, motorista, RG nº 0378293435 SSP/BA, CPF nº 428.908.295-53, residente e

domiciliado na Rua Laudelino Barreto, nº 92, bairro Centro, em Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Terreno

urbano situado a Rua Antonio Orrico, sn, bairro Campo do América, sem edificação, com área total de 223,12m², com inscrição imobiliária 01010540124001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado pelo Engenheiro Civil Marcus Vinicius Cezar Santos, CREA/BA: 18649, ART: BA20251270280. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 25.035 livro 3-AN. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais de 15 anos. Pelo presente edital, Pelo presente edital, cientifica-se terceiros eventualmente interessados da existência do procedimento de Usucapião Extraordinária, para se manifestarem em relação

ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua

discordância, no prazo legal de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando

advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de

reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas

neste Ofício Registral, no Praça Coronel João Borges, nº 01, Térreo, Centro, Jequié/BA, 09 de julho de 2026. A

Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

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